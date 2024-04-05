Новости 5 апреля: графики отключения света в 5 областях, международные резервы выросли до рекордного уровня

Об отключении электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить временные меры ограничения потребления с 18:45 до 22:00 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

О международных резервах. Международные резервы Украины в марте выросли на 18% и на 1 апреля составили 43,8 миллиарда долларов.

О контейнерных перевозках. В один из портов Большой Одессы - Черноморск - 3 апреля по морскому коридору прошел первый контейнеровоз за время большой войны. 4 апреля судно уже отправилось в обратный путь в Констанцу (Румыния).

Об Онищенко. Бывшего народного депутата Александра Онищенко признали виновным в завладении 740 млн грн при добыче и продаже природного газа "Укргаздобычи" и приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сам экс-нардеп находится не в Украине.

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О санкциях Японии против РФ. Япония расширит свой запрет на экспорт в Россию, включив в него 164 дополнительных промышленных товара, таких как литий-ионные батареи, газовые трубы и моторное масло.

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Смена эпохи: как Apple покоряет мировой рынок спортивных трансляций

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Технологический гигант стремится получить контроль над мировой сферой развлечений. Как в этом Apple поможет спорт? (укр)