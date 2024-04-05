Новини 5 квітня: графіки відключення світла у 5 областях, міжнародні резерви зросли до рекордного рівня

Про відключення електроенергії. Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:45 до 22:00 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Про міжнародні резерви. Міжнародні резерви України у березні зросли на 18% та на 1 квітня становили 43,8 мільярда доларів.

Про контейнерні перевезення. До одного з портів Великої Одеси - Чорноморськ - 3 квітня морським коридором пройшов перший контейнеровоз за час великої війни. 4 квітня судно вже вирушило у зворотний шлях до Констанци (Румунія)

Про Онищенка. Колишнього народного депутата Олександра Онищенка визнали винним у заволодінні 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу "Укргазвидобування" та засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сам екснардреп перебуває не в Україні.

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Про санкції Японії проти РФ. Японія розширить свою заборону на експорт до Росії, включивши до неї 164 додаткові промислові товари, такі як літій-іонні батареї, газові труби та моторне мастило.

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Зміна епохи: як Apple підкорює світовий ринок спортивних трансляцій

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Технологічний гігант прагне отримати контроль над світовою сферою розваг. Як в цьому Apple допоможе спорт?