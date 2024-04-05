Украина возобновила контейнерные перевозки из портов Большой Одессы

Marinetraffic

В один из портов Большой Одессы - Черноморск - 3 апреля по морскому коридору прошел первый контейнеровоз за время большой войны. 4 апреля судно уже отправилось в обратный путь в Констанцу (Румыния).

Об этом сообщает одесское издание "Думская" и свидетельствуют данные Marinetraffic.

Marinetraffic

Первым контейнеровозом, прошедшим украинским морским коридором стало судно T Mare под флагом Панамы.

В издании отметили, что пока это не полноценное специализированное судно, а так называемый фидер, который осуществляет чартерные рейсы между Констанцией и портами Большой Одессы.

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Контейнерные перевозки ранее в ограниченном объеме осуществлялись через дунайские порты Одесской области, но с сегодняшнего дня они значительно возрастут.

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Напоминаем:

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В марте стало известно, что первые контейнерные перевозки по украинскому морскому коридору могут быть осуществлены в течение двух-трех недель.