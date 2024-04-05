Газовое дело Онищенко: экс-нардепа приговорили к 15 годам за решеткой

уп

Бывшего народного депутата Александра Онищенко признали виновным в завладении 740 млн грн при добыче и продаже природного газа "Укргаздобычи" и приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"15 и 12 лет лишения свободы с конфискацией - коллегия судей ВАКС объявила приговор народному депутату Украины VII созыва и его финансовому директору, обвиняемых в завладении государственными средствами на сумму более 740 млн грн при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргаздобыча"", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Реклама:

По данным НАБУ, Онищенко с приспешниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.

5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

По версии следствия, Онищенко причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривен с 2013 по 2016 год. Убытки предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более 740 миллионов.

Реклама:

В феврале 2019 года в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по так называемому "газовому делу" в отношении народного депутата и финансового директора.

29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он, по решению немецкого суда, ожидал решения об экстрадиции в Украину. Немецкий суд отказал в экстрадиции в Украину Онищенко. Ему отказали в политическом убежище и попросили покинуть страну.

В январе 2021 года пограничники задержали на пункте пропуска "Бачевск" бывшего директора ООО "Надра Геоцентр" Сергея Свиченко, подозреваемого по "газовому делу" бывшего нардепа Александра Онищенко.