"Укрэнерго" вводит временные графики отключения света в пяти областях

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить временные меры ограничения потребления с 18:45 до 22:00 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что объем ограничений будет меньше, чем 4 апреля. "Облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей. Следовательно, перерывы в энергоснабжении будут менее длительными", - заявили в госкомпании.

Причина применения ограничений остается той же самой: отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны. Это является следствием последних массированных российских атак на украинские электростанции, пояснили в "Укрэнерго".

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Кроме этого, продолжают действовать ограничения энергоснабжения на Харьковщине и для промышленных потребителей в Кривом Роге.

Напомним:

4 апреля диспетчерский центр "Укрэнерго" применял временные меры ограничения потребления с 18:20 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

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Экономическая правда