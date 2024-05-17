Еврокомиссия может оштрафовать Microsoft из-за ИИ-дополнения в Bing

Европейская комиссия может оштрафовать компанию Microsoft, если она не предоставит адекватную информацию о рисках, связанных с функциями генеративного искусственного интеллекта в поисковой системе Bing до 27 мая.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Еврокомиссия заявила, что обеспокоена распространением фейков и автоматизированными манипуляциями с услугами, которые могут ввести в заблуждение избирателей. Она заявила, что усиливает принудительные меры по этому вопросу, поскольку не получила ответа на запрос на информацию, направленный 14 марта.

Если срок не будет соблюден, комиссия может оштрафовать Bing на сумму до 1% от общего годового дохода с периодическими штрафами до 5% от среднедневного дохода.

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Комиссия также может оштрафовать компанию, если она предоставит ложную или вводящую в заблуждение информацию.

Согласно историческому Закону Европейского Союза о цифровых услугах, который вступил в силу в прошлом году, технологические компании обязаны прилагать больше усилий для борьбы с незаконным и вредоносным контентом на своих платформах.

Генеративный ИИ является одним из рисков, определенных комиссией для целостности избирательных процессов, в частности для предстоящих выборов в Европейский парламент в июне.

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Напомним:

OpenAI запускает инструмент, который может распознавать изображения, созданные генератором изображений DALL-E 3. Произошло это на фоне растущего беспокойства о влиянии контента, созданного искусственным интеллектом, на нынешние мировые выборы.