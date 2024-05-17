Microsoft начала отключать российские компании от облачных сервисов

Корпорация Microsoft начала отключать российские компании от своих облачных сервисов: это коснулось подписок на Power BI, Visio, Project.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на группу компаний Softline.

Microsoft предупредила российские фирмы о предстоящем отключении от некоторых типов корпоративного софта в середине марта, в компании это объяснили санкциями Евросоюза.

"С 16 мая Microsoft действительно начала веерные остановки подписок в CSP, мы фиксируем отключения по 5-10 нашим клиентам", - рассказали в Softline, компании потеряли подписки на Power BI, Visio, Project.

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В Microsoft ранее пояснили, что санкции Евросоюза с 20 марта 2024 года запрещают ей поставлять организациям, зарегистрированным в России, определенное ПО для управления или проектирования, включая облачные решения.

Microsoft обязана соблюдать нормативные акты ЕС и торговые законы во всех юрисдикциях, где она осуществляет свою деятельность, говорилось в письме компании, которое один из ее партнеров получил 14 марта.

Напомним:

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В марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Microsoft объявила о приостановлении продаж продуктов и услуг в России. Сообщалось, что Microsoft существенно сокращает свой бизнес в России.

В августе прошлого года стало известно, что компания перестанет продолжать подписки на Microsoft 365 (сервисы Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint) корпоративным клиентам в России после 30 сентября из-за санкций.

Экономическая правда