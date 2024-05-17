Volkswagen и Renault не договорились о совместном электромобиле - Reuters 

Немецкий автопроизводитель Volkswagen отказался от переговоров с автоконцерном Renault о совместной разработке доступной электрической версии автомобиля Twingo, что стало неудачей для усилий автопроизводителей ЕС, направленных на борьбу с китайскими конкурентами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что срыв переговоров может означать для немецкого автопроизводителя придется самостоятельно разрабатывать собственный доступный электромобиль (EV). Renault продолжит разработку своего электрического Twingo, выход которого на рынок запланирован на 2026 год.

"Обе компании надеются, что совместная работа позволит сократить расходы, которые являются ключевым препятствием для европейских автопроизводителей перед лицом более дешевых автомобилей из Китая", - говорится в сообщении.

Реклама:

Издание со ссылкой одного из источников утверждает, что компаниям не удалось достичь согласия после нескольких месяцев переговоров. Другой источник сообщил, что сделка была очень близкой, но VW вышел из переговоров и решил разработать собственный автомобиль.

Сейчас в VW ожидают, что решение по плану развития электромобилей ожидается в течение нескольких недель. Томас Шефер, генеральный директор бренда Volkswagen, заявил, что хочет выпустить недорогой электромобиль к 2027 году.

Кроме того, Renault продолжит работу над Twingo без VW, но также остается открытым для предложений сотрудничества от других партнеров.

Реклама:

Это также удар по надеждам генерального директора Renault Луки де Мео на большее сотрудничество между европейскими автопроизводителями против их китайских конкурентов, подобно Airbus, который имеет акционеров и работает во всех европейских странах.

Добавляется, что китайские автопроизводители быстро проникают на европейский рынок, заставляя таких производителей, как Renault и VW, сокращать расходы и ускорять время, необходимое для вывода новой модели на рынок.

Европейские автопроизводители стремятся производить меньшие электромобили стоимостью ниже 20 тыс. евро, чтобы помочь им конкурировать с китайскими брендами, такими как BYD.

Также читайте: Китайские электромобили завоевывают ЕС. Как европейцы отвечают?

Экономическая правда.