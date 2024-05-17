"Укрнефтебурение" надеется на возвращение спецразрешений на Сахалинском месторождении

ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" надеется, что 20 мая 2024 года суд сможет восстановить справедливость и вернет украинским предприятиям аннулированные спецразрешения.

Об этом "Экономической правде" сообщила пресс-служба предприятия.

Отмечается, что из-за остановки добычи на Сахалинской площади в Харьковской области государство ежегодно теряет 10 млрд грн налогов и дивидендов и 500 млн кубометров газа.

"Газодобывающая компания под контролем государства должна добывать газ и приносить государству прибыль, особенно в такое трудное для украинской энергетики время. 500 млн кубометров газа - это весомый ресурс, который точно поможет украинцам пройти следующую зиму, - заявляет председатель правления "Укрнефтебурения" Олег Мальчик.

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В пресс-службе напомнили, что газ не добывается с 1 декабря 2023 года - уже полгода, то есть, ориентировочные потери достигают 5 млрд грн и 250 млн кубометров газа.

"Причина остановки добычи - решение Шестого апелляционного административного суда (ШААС), который по заявлению Государственной службы геологии и недр Украины отменил приказ Госгеонедра №204", - сообщили в компании.

В результате было аннулировано спецразрешение "Укрнефтебурения" на добычу на Сахалинском месторождении, а также 17 спецразрешений 15 других компаний. В частности - АО "Украинские энергетические машины".

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По данным "Укрнефтебурения", АО "Украинские энергетические машины" подало апелляционную жалобу. 16 января 2024 года ШААС своим постановлением уже отказал им в открытии производства. Однако 1 апреля Постановлением Верховного Суда кассационная жалоба АО "Украинские энергетические машины" частично удовлетворена. Поэтому уже 29 апреля ШААС открыл апелляционное производство по жалобе АО "Украинские энергетические машины" и назначил дату рассмотрения.

"20 мая 2024 года Шестой апелляционный административный суд начнет рассмотрение апелляционной жалобы АО "Украинские энергетические машины" на постановление Киевского окружного административного суда от 09.08.2023 года. Коллектив ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" надеется, что решение по делу №2а-7778/09/2670 позволит предприятию работать на энергетическую независимость Украины", - отметили в пресс-службе.

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