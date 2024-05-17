Комитет Конгресса США поддержал пакет санкций против "Росатома"

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам поддержал законопроекты о введении санкций против "Росатома" и лиц, создающих угрозы безопасности Запорожской АЭС.

Соответствующие решения приняли на заседании комитета 16 мая, сообщает Министерство энергетики Украины.

Теперь эти проекты законов будут вынесены на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.

"Положительное решение Комитета - это важный сигнал, который свидетельствует о решимости наших американских партнеров по введению санкций против „Росатома". Это очень важный шаг для наказания России за факты ядерного терроризма, которые она совершает в Украине", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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Законопроект о санкциях против "Росатома" имеет целью положить конец зависимости США от атомной энергетики РФ. Документом предлагается заменить российских поставщиков производителями из США и стран-союзников, а также ограничить доступ правительства России к доходам в виде введения санкций и экспортного контроля против "Росатома", добавили в министерстве.

Другой законопроект предусматривает наложение санкций на лиц, которые "поставили под угрозу целостность, безопасность или подорвали оперативный контроль Украины над ЗАЭС". Среди соответствующих механизмов, в частности, предусмотрена блокировка активов, аннулирование американской визы и штрафы в отношении подсанкционных лиц.

Напомним:

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Экономическая правда