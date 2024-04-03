Дело Riviera Village: экспертиза не установила принадлежность земель к территории "Укргидроэнерго" - Forbes

Результаты судебной экспертизы по делу о незаконном завладении землей Киевской ГЭС коттеджным городком Riviera Village указывают, что земельные участки, которые занимает коттеджный городок, не накладываются на территорию, которую занимают гидротехнические сооружения "Укргидроэнерго".

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на заключение судебной экспертизы, которое есть в распоряжении издания.

Украинский центр судебных экспертиз провел земельно-техническую экспертизу и экспертизу по вопросам землеустройства 52 участков, которые фигурируют в деле о якобы незаконном присвоении земель Киевской ГЭС.

По ее заключению, земельные участки, которые входят в коттеджный городок Riviera Village, не накладываются на земельные участки под Хотяновской защитной дамбой и не имеют ограничений в использовании. Также отсутствуют имеющиеся меры по охране земель и почв.

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Кроме этого, экспертиза подтвердила, что земельные участки коттеджного городка имеют целевое назначение для индивидуального садоводства и отведены за счет земель сельскохозяйственного назначения.

"Судебная экспертиза фактически разрушает обвинения в адрес совладельцев проекта Riviera Village и доказывает, что это дело искусственно слеплено исключительно для коррупционного давления на наш бизнес", - прокомментировал результаты экспертизы совладелец КГ Riviera Village Сергей Слюсаренко.

Бизнесмен ожидает немедленного закрытия дела.

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Напоминаем:

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Основатель Concorde Capital Игорь Мазепа 23 января после уплаты залога в размере 21 миллион гривен вышел из СИЗО.

Задержанный по "делу Мазепы" совладелец Riviera Village Сергей Слюсаренко написал открытое письмо Владимиру Зеленскому из СИЗО, в котором находится более двух месяцев. Свой арест он называет наступлением на честный бизнес.

Следствие настаивает, что две преступные группировки - Слюсаренко и Игоря Мазепы - автономно друг от друга в одно и то же время незаконно завладели стратегически важными землями. В результате государство получило миллионные убытки, а Киев оказался на грани техногенной катастрофы.

В феврале Печерский районный суд отпустил под ночной домашний арест соучредителя коттеджного городка Riviera Village Сергея Слюсаренко.