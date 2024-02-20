Справа Мазепи: суд відпустив під нічний домашній арешт трьох підозрюваних

Печерський районний суд відпустив під нічний домашній арешт співзасновника котеджного містечка Riviera Village Сергія Слюсаренка.

Про це повідомив його партнер Володимир Лімаков у Facebook.

Також суд відпустив ще двох співробітників компанії Романа Єфімова й Аліну Шило, підтвердила юрфірма Equity, передає Forbes.

19 лютого Печерський районний суд відпустив під нічний домашній арешт Сергія Слюсаренка

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Cекретарці Riviera Village Аліні Шило 16 лютого суд змінив утримання під вартою і заставу 50 млн грн на домашній арешт і відпустив під нічний домашній арешт ще одного підозрюваного у справі – директора Романа Єфімова.

"Дуже хотілося б вірити, що зміна запобіжного заходу Сергію Слюсаренку, Аліні Шило, Роману Єфімову стане першим кроком на шляху відновлення законності", – написав Лімаков.

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Нагадуємо:

Затриманий у "справі Мазепи" співвласник Riviera Village Сергій Слюсаренко написав відкритого листа Володимиру Зеленському з СІЗО, у якому перебуває більше двох місяців. Свій арешт він називає наступом на чесний бізнес.

Слідство наполягає, що два злочинні угрупування – Слюсаренка й Ігоря Мазепи– автономно одне від одного в той самий час незаконно заволоділи стратегічно важливими землями. У результаті держава отримала мільйонні збитки, а Київ опинився на межі техногенної катастрофи.

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа 23 січня після сплати застави у розмірі 21 мільйон гривень вийшов із СІЗО.