Справа Мазепи: суд відпустив під нічний домашній арешт трьох підозрюваних
Печерський районний суд відпустив під нічний домашній арешт співзасновника котеджного містечка Riviera Village Сергія Слюсаренка.
Про це повідомив його партнер Володимир Лімаков у Facebook.
Також суд відпустив ще двох співробітників компанії Романа Єфімова й Аліну Шило, підтвердила юрфірма Equity, передає Forbes.
19 лютого Печерський районний суд відпустив під нічний домашній арешт Сергія Слюсаренка
Cекретарці Riviera Village Аліні Шило 16 лютого суд змінив утримання під вартою і заставу 50 млн грн на домашній арешт і відпустив під нічний домашній арешт ще одного підозрюваного у справі – директора Романа Єфімова.
"Дуже хотілося б вірити, що зміна запобіжного заходу Сергію Слюсаренку, Аліні Шило, Роману Єфімову стане першим кроком на шляху відновлення законності", – написав Лімаков.
Читайте також: Переслідування чи справедливе покарання. У чому ДБР підозрює Мазепу в справі 10-річної давності
Нагадуємо:
Затриманий у "справі Мазепи" співвласник Riviera Village Сергій Слюсаренко написав відкритого листа Володимиру Зеленському з СІЗО, у якому перебуває більше двох місяців. Свій арешт він називає наступом на чесний бізнес.
Слідство наполягає, що два злочинні угрупування – Слюсаренка й Ігоря Мазепи– автономно одне від одного в той самий час незаконно заволоділи стратегічно важливими землями. У результаті держава отримала мільйонні збитки, а Київ опинився на межі техногенної катастрофи.
Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.
Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа 23 січня після сплати застави у розмірі 21 мільйон гривень вийшов із СІЗО.