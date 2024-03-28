Насирова оставили под стражей еще на 2 месяца, но залог в очередной раз уменьшили
Высший антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей бывшему председателю ГФС Украины Роману Насирову, который обвиняется в получении более 722 млн грн взятки.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Коллегия судей частично удовлетворила ходатайство защиты и применила к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 мая 2024 года.
Суд также в очередной раз уменьшил обвиняемому размер залога в качестве альтернативной меры пресечения - с 70 млн грн до 65 млн грн.
Первоочередной размер залога составлял 523,2 млн грн.
Напоминаем:
НАБУ и САП направили в суд дело в отношении владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, которого обвиняют в предоставлении 722 млн грн неправомерной выгоды экс-главе ГФС Украины Роману Насирову и его советнику.
Дело о 21 млн евро и 5,5 млн долл (всего более 722 млн грн) взятки для экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника направили в суд.
Сообщалось, что Высший антикоррупционный суд заочно арестовал владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о предоставлении взятки экс-главе ГФС Насирову и его советнику.
В октябре 2022 года экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову, его советнику, а также владельцу агрохолдинга Ukrlandfarming Олегу Бахматюку сообщили о подозрении по делу о возмещении НДС.