Насирова оставили под стражей еще на 2 месяца, но залог в очередной раз уменьшили

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Высший антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей бывшему председателю ГФС Украины Роману Насирову, который обвиняется в получении более 722 млн грн взятки.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Коллегия судей частично удовлетворила ходатайство защиты и применила к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 мая 2024 года.

Суд также в очередной раз уменьшил обвиняемому размер залога в качестве альтернативной меры пресечения - с 70 млн грн до 65 млн грн.

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Первоочередной размер залога составлял 523,2 млн грн.

Напоминаем:

НАБУ и САП направили в суд дело в отношении владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, которого обвиняют в предоставлении 722 млн грн неправомерной выгоды экс-главе ГФС Украины Роману Насирову и его советнику.

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Дело о 21 млн евро и 5,5 млн долл (всего более 722 млн грн) взятки для экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника направили в суд.

Сообщалось, что Высший антикоррупционный суд заочно арестовал владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о предоставлении взятки экс-главе ГФС Насирову и его советнику.

В октябре 2022 года экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову, его советнику, а также владельцу агрохолдинга Ukrlandfarming Олегу Бахматюку сообщили о подозрении по делу о возмещении НДС.