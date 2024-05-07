Правительство изменило условия аренды госимущества на время военного положения: кто сможет не платить

Кабмин внес изменения в постановление от 27 мая 2022 года №634 "Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения".

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, решили освободить от арендной платы физических лиц и ФЛП, призванных на военную службу.

А также - прекратить начисление арендной платы арендаторам государственного и коммунального имущества, расположенного на территориях активных боевых действий, территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, или на временно оккупированных территориях (в соответствии с Перечнем территорий, утвержденным приказом Минреинтеграции от 22 декабря 2022 года № 309 (с изменениями)).

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Кроме этого, коммунальным предприятиям, которые полностью или частично финансируются за счет местного бюджета, разрешили аренду госимущества без проведения аукциона для целей обустройства общежитий для ВПЛ по цене 1 гривна за 1 квадратный метр площади.

Эти изменения были разработаны Фондом государственного имущества Украины в сотрудничестве с Минреинтеграции и другими ведомствами.

Экономическая правда

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