В этом году темп роста международной торговли должен удвоиться: кто будет основным двигателем

По прогнозам международных организаций, в этом году темп роста мировой торговли должен вырасти более чем вдвое, поскольку инфляция ослабляется, а бурный рост экономики США способствует повышению активности.

Об этом пишет газета Financial Times.

ОЭСР, МВФ и Всемирная торговая организация прогнозируют резкое восстановление глобального потока товаров в этом году после замедления в 2023 году, вызванного ростом цен, повышением процентных ставок и вялым спросом.

По данным ОЭСР, мировая торговля товарами и услугами вырастет на 2,3% в этом году и на 3,3% в 2025 году. Это по сравнению с ростом лишь на 1% в прошлом году.

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Клэр Ломбарделли, главный экономист ОЭСР, отметила, что в значительной степени этот рост обусловлен "циклическим восстановлением", поскольку торговля растет вместе с общим экономическим ростом. Она добавила, что Китай и Восточная Азия, как ожидается, будут основными двигателями активности.

Увеличение торговли уже помогло ускорить рост в некоторых крупнейших экономиках ЕС в первом квартале 2024 года. Общий рост еврозоны вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, что является самым высоким показателем с третьего квартала 2022 года.

"Мы имеем более сильные показатели торговли в этом году и в следующем году - мы видим достаточно позитивные изменения со стороны торговли", - сказал Ломбарделли.

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Согласно данным, опубликованным во вторник, немецкий экспорт в марте рос быстрее, чем прогнозировалось, увеличившись на 0,9% по сравнению с месяцем ранее, что способствовало росту на 3,2% в квартальном исчислении. Импорт в крупнейшую экономику Европы также вырос на 0,3% в марте и на 1,7% в первом квартале.

МВФ также прогнозирует, что рост объемов мировой торговли достигнет 3% в 2024 году. ВТО, которая не предоставляет прогнозов по торговле услугами, ожидает, что торговля товарами вырастет на 2,6% в 2024 году после падения на 1,2% в прошлом году.

Экономическая правда.