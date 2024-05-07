Аграрии могут получить компенсацию за покупку сельхозтехники уже у 64 украинских производителей
Аграрии могут получить 25% компенсации стоимости приобретенной сельхозтехники уже у 64 украинских производителей. В перечне уже 6 691 номенклатурная позиция техники.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
"На сегодня аграрии могут получить частичную компенсацию за купленную сельхозтехнику уже 64 производителей - это почти 7 тысяч номенклатурных позиций. И благодаря этому обновить парк техники, повысить производительность производства, стать более конкурентоспособными на рынке. В этом году на реализацию программы мы заложили в бюджет 1 млрд грн", - отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.
По подсчетам Министерства экономики, этой суммы хватит для поддержки около 4 000 агропроизводителей. Чтобы получить 25% компенсации стоимости приобретенной техники или оборудования, агропроизводитель должен выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимую технику и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.
В частности, в обновленный перечень добавлены следующие позиции:
- почвообрабатывающая техника и оборудование;
- посевные и почвообрабатывающие комплексы;
- семенные бункеры и накопители-перегружатели зерна;
- машины для очистки, сортировки, калибровки семян, зерновых и бобовых культур;
- погрузчики зерна и зернометатели;
- винтовые конвейеры, нории;
- машины для внесения минеральных удобрений;
- опрыскиватели для химической защиты сельскохозяйственных культур;
- тракторные прицепы и прицепы-самосвалы для перевозки зерна;
- техника и оборудование для полива и капельного орошения;
- оборудование для сушки зерна;
- оборудование для содержания свиней, КРС и телят.
После поступления и рассмотрения новых заявок от производителей техники и оборудования перечень будет обновляться. Чтобы быть включенным в перечень, производитель должен подать заявку и документы к ней в Минэкономики. Заявки о включении техники в перечень в текущем бюджетном периоде подаются до 31 октября.