Аграрии могут получить компенсацию за покупку сельхозтехники уже у 64 украинских производителей

Минэкономики

Аграрии могут получить 25% компенсации стоимости приобретенной сельхозтехники уже у 64 украинских производителей. В перечне уже 6 691 номенклатурная позиция техники.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"На сегодня аграрии могут получить частичную компенсацию за купленную сельхозтехнику уже 64 производителей - это почти 7 тысяч номенклатурных позиций. И благодаря этому обновить парк техники, повысить производительность производства, стать более конкурентоспособными на рынке. В этом году на реализацию программы мы заложили в бюджет 1 млрд грн", - отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

По подсчетам Министерства экономики, этой суммы хватит для поддержки около 4 000 агропроизводителей. Чтобы получить 25% компенсации стоимости приобретенной техники или оборудования, агропроизводитель должен выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимую технику и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.

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В частности, в обновленный перечень добавлены следующие позиции:

почвообрабатывающая техника и оборудование;

посевные и почвообрабатывающие комплексы;

семенные бункеры и накопители-перегружатели зерна;

машины для очистки, сортировки, калибровки семян, зерновых и бобовых культур;

погрузчики зерна и зернометатели;

винтовые конвейеры, нории;

машины для внесения минеральных удобрений;

опрыскиватели для химической защиты сельскохозяйственных культур;

тракторные прицепы и прицепы-самосвалы для перевозки зерна;

техника и оборудование для полива и капельного орошения;

оборудование для сушки зерна;

оборудование для содержания свиней, КРС и телят.

После поступления и рассмотрения новых заявок от производителей техники и оборудования перечень будет обновляться. Чтобы быть включенным в перечень, производитель должен подать заявку и документы к ней в Минэкономики. Заявки о включении техники в перечень в текущем бюджетном периоде подаются до 31 октября.