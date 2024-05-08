Россияне обстреляли вокзал в Херсоне: движение поезда "Киев – Херсон" ограничено до Николаева
Россияне утром, 8 мая, обстреляли вокзал в Херсоне, движение поезда №121/122 "Киев – Херсон – Киев" временно ограничено до Николаева.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныци".
"Утром, 8 мая, страна-террорист атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. В результате вражеских ударов повреждены пути и вокзал города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас движение поезда №121/122 "Киев - Херсон - Киев" железнодорожники временно ограничили до Николаева. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами. Сейчас все 99 пассажиров в безопасности.
Добавляется, что остальные поезда "Укрзализныци" продолжают движение по графику.
Напомним:
Ночью 8 мая российские оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повредив оборудование.
Экономическая правда.