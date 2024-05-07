Новости 7 мая: Кабмин на месяц продлил отсрочку от мобилизации, тариф на электричество для населения может вырасти

Об отсрочке от мобилизации. На месяц автоматически продлили отсрочку от мобилизации, для тех, кому это предусмотрено по соответствующему решению Министерства экономики.

О ПриватБанке. Хозсуд города Киева подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам, закрыв производство по иску бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd.

О тарифах на электроэнергию. Председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян допускает возможность повышения тарифов на электроэнергию в 2024 году, учитывая острую потребность энергоотрасли в привлечении значительных финансовых ресурсов для восстановления энергообъектов после российских атак.

Об ОВГЗ. Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 7 мая привлекло в государственный бюджет более 9,3 млрд грн.

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