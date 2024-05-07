Фонд гарантирования в апреле продал активы обанкротившихся банков на 260 миллионов

В системе Prozorro.Продажи в течение апреля провели 51 успешный аукцион по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Сумма результативных торгов - более 262,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Отмечается, что 56% этой суммы - 147,4 млн грн - составила продажа прав требования по кредитным договорам, которые находились на балансе ликвидируемых банков.

Еще 99,2 млн грн - цена реализации недвижимого имущества банков. Остальные - 16,2 млн грн - составила продажа земельных участков, транспорта, основных средств и дебиторской задолженности перед банками.

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Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:

ПАО "Банк Форвард" - 135,4 млн грн;

АО "МР Банк" - 90 млн грн;

ПАО "Проминвестбанк" - 20,2 млн грн;

АО "Мегабанк" - 9,4 млн грн;

АО "Укрстройинвестбанк" - 6,2 млн грн;

АО "АКБ „Конкорд" - почти 0,9 млн грн;

АО "Айбокс банк" - 0,6 млн грн.

"На сегодня, по результатам успешных аукционов за апрель, получена оплата за 21 лот на сумму 102,8 млн грн. Средства за 30 лотов, на сумму 160 млн грн, пока ожидаются.

В случае отказа победителя аукциона перечислить средства за лот, он теряет гарантийный взнос, а право приобрести активы переходит следующему участнику аукциона, если таковой был", - пояснили в Фонде.

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Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с кредиторами банков, которые ликвидируются.

Экономическая правда