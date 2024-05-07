Правительство выделило почти 170 миллионов на неработающий аммиакопровод: как объяснили решение

Кабмин выделил Фонду государственного имущества 168 млн гривен на содержание аммиакопровода Тольятти-Одесса в надлежащем состоянии. По сообщениям, сейчас объект не работает.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Так, деньги предоставили из резервного фонда госбюджета. Потратят средства на регламентные работы, чтобы избежать "чрезвычайных ситуаций техногенного характера".

"Выделенные средства позволят предприятию содержать аммиакопровод в надлежащем состоянии, что важно для обеспечения безопасности населения, проживающего рядом. Кроме того, часть средств будет направлена на зарплату работников госпредприятия, которое не работает сегодня по основному направлению деятельности по объективным обстоятельствам. Решение также позволит в том числе сохранить квалифицированные профессиональные кадры, работающие на предприятии", - отметил заместитель Министра экономики Игорь Фоменко.

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Справочно. Аммиакопровод Тольятти-Одесса не работает с 24 февраля 2022 года, когда российская компания "Тольяттиазот" остановила транзит аммиака через эту трубу.

Напомним:

Украина может рассмотреть разрешение на транзит российского аммиака через свою территорию для экспорта при условии, если в зерновое соглашение будет включено большее количество портов и товаров.

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