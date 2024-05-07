ГСЧС начала испытания машины разминирования на поле, где шли активные бои

Саперы группы механизированного разминирования Межрегионального Центра гуманитарного разминирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) начали испытывать машину механизированного разминирования PT-300 D:MINE на Харьковщине, где велись активные боевые действия.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"После успешного прохождения обучения саперы группы механизированного разминирования Межрегионального Центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины испытывают данную машину на территории, где велись активные боевые действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поле усеяно кассетными боеприпасами, которые самостоятельно не самоликвидировались и несут большую угрозу для граждан.

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"Машина уже уверенно справлялась с поставленными задачами, а именно - очищала территорию поля, усеянного кассетными боеприпасами", - пояснили в ведомстве.

Как отмечает специализированное издание autoconsulting.ua, PT-300 D:Mine - дистанционно управляемый гусеничный носитель для разминирования минных полей, эффективный против противопехотных и противотанковых мин.

Эта машина работает в самых сложных условиях, включая пересеченную местность, крутые склоны до 45°, болотистую местность и участки с густой растительностью.

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Сообщается, что среди его основных технических характеристик - сверхпрочная конструкция с амортизационной ходовой частью, высокопроизводительный двигатель CAT C7.1 Acert и небольшой эксплуатационный вес.

"Эргономичный пульт дистанционного управления позволяет безопасно выполнять все функции. На машину можно установить головку для разминирования или другое навесное оборудование FAE, например, лесной мульчер, культиватор, фрезу для пней или бульдозерный отвал", - говорится в сообщении.

Напомним:

Правительство разрешило Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций предоставлять платные услуги по оценке соответствия в сфере гражданской защиты, что должно активизировать сертификацию операторов противоминной деятельности.

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Экономическая правда