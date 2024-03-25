"Укрнефтебурение" просит суд отменить решение по остановке добычи на Сахалинском месторождении

"Укрнефтебурение" обратилось с заявлением о пересмотре постановления Шестого апелляционного административного суда и просит суд отменить решение, остановившее добычу на Сахалинском месторождении.

Об этом говорится в сообщении "Укрнефтебурения".

Так, в "Укрнефтебурении" говорят, что из-за остановки добычи на месторождении государство будет ежегодно терять почти 500 млн куб м газа и около 10 млрд грн.

В то же время Шестой апелляционный административный суд получил возможность "исправить сложившуюся ситуацию из-за остановки Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения".

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"Госгеонедра, которое в 2023 году обратилось в Киевский окружной административный суд с заявлением о повороте решения Окружного административного суда от 2009 года, обосновало значительный пропуск обращения в суд письмом Государственного бюро расследований (ГБР), которое по их утверждениям требовало, чтобы Госгеоанадра аннулировали спецразрешение Укрнефтебурения.

Однако в феврале 2024 года информационное агентство NADRA.INFO опубликовало статью под названием "ДБР не просило останавливать Сахалинское месторождение и расследует служебную халатность Госгеонедр", – говорится в сообщении.

Там пояснили, что журналисты направили запрос в ДБР и получили такой ответ: "органом досудебного расследования не поднимался перед Госгеонадрами вопрос о необходимости подачи, в порядке административного судопроизводства, заявления о повороте выполнения указанного решения суда путем аннулирования специального разрешения №6349".

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"То есть представление заявления о повороте исполнения решения суда путем отмены Спецразрешения на добычу газа предприятию, подконтрольному государству, доходы и налоги от деятельности которого идут в Государственный бюджет, было исключительно инициативой должностных лиц Госгеонадра. Государственный орган фактически не имел никаких оснований для возобновления пропущенных сроков, однако ему удалось ввести судей в заблуждение", – отметили в "Укрнефтебурении".

Также там отметили, что наличие информации от ДБР является вновь открывшимся обстоятельством по делу и является основанием для пересмотра постановления Шестого апелляционного административного суда, по которому и была остановлена добыча на Сахалинском месторождении.

Поэтому "Укрнефтебурение" обратилось с соответствующим заявлением о пересмотре постановления Шестого апелляционного административного суда.

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Напомним:

ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" с 1 декабря остановило добычу на одном из крупнейших месторождений Украины – Сахалинском – во исполнение решения суда об аннулировании спецразрешения компании на это месторождение.