Один з підозрюваних у "справі Мазепи" звернувся до президента з СІЗО: "банальний переділ власності"

Затриманий у "справі Мазепи" співвласник Riviera Village Сергій Слюсаренко написав відкритого листа Володимиру Зеленському з СІЗО, у якому перебуває більше двох місяців. Свій арешт він називає наступом на чесний бізнес.

Про це стало відомо з листа, який є в розпорядженні ЕП.

"...Чим більше я розбирався в обставинах своєї справи, тим більше наростала навала неправедних звинувачень, фальсифікованих експертиз, неправосудних рішень. Коли за відпрацьованою на моїй компанії схемою нечисті на руку правоохоронці розгорнули масштабний наступ на український бізнес. B цілому, я остаточно усвідомив, - те, що з самого початку мені здалося жахливою помилкою, насправді становить загрозу в національному масштабі для економічної безпеки України, європейського майбутнього нашої країни", - написав бізнесмен.

Він заявляє, що "під надуманим приводом, прикриваючись фальшивими експертизами, гучними гаслами про "боротьбу з корупцією" та інтереси держави здійснюється банальний переділ власності".

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Він закликав президента "зупинити правове свавілля проти Riviera Village та захистити український бізнес від незаконного тиску та безпідставних звинувачень".

Також у СІЗО як підозрювана у справі перебуває секретар Riviera Village Аліна Шило.

Бізнес-партнер Слюсаренка Володимир Лімаков у своєму Facebook зазначає, що 25 січня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про суму застави у 50 мільйонів гривень, що є невиправдано високою для дівчини.

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"І річ тут навіть не в тому, що максимальна можлива сума застави, згідно із законом, у 55 разів менша. - Перед суддею не олігарх і не банкір. Перед нею дівчина із просто сім’ї. Яку звинувачують не в пограбуваннях та вбивствах. Вся провина якої лише в тому, що вона працює у Riviera Village.

Якщо в когось до цього моменту ще лишалися ілюзії щодо того, що відбувалося того дня у стінах суду, всі сумніви зникли. – Звинувачення, суд, керуються не міркуваннями безпеки, законності, слідства… Єдина їхня мета залякати. - Власників, співробітників Riviera Village. І якщо для цього потрібно місяцями тримати в заручниках беззахисну безневинну дівчину, так і буде", - пише Лімаков.

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Нагадуємо:

Слідство наполягає, що два злочинні угрупування – Слюсаренка й Ігоря Мазепи– автономно одне від одного в той самий час незаконно заволоділи стратегічно важливими землями. У результаті держава отримала мільйонні збитки, а Київ опинився на межі техногенної катастрофи.

Раніше видання Forbes писало, що одночасно зі Слюсаренком у СІЗО також потрапили два топменеджери та юрист Riviera Village. Їм призначені застави від 8 млн грн до 75 млн грн. Ще однією підозрюваною є 72-річна мати Слюсаренка, яка знаходиться під домашнім арештом.

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

ДБР затримало бізнесмена Ігоря Мазепу у справі незаконної приватизації земельних ділянок на Київщині - у матеріалах справи Мазепа вказаний "замовником заволодіння ділянками".

Печерський районний суд 19 січня за клопотанням Офісу генпрокурора обрав запобіжний захід інвестбанкіру, засновнику Concorde Capital Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 349 мільйонів гривень.

Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа 23 січня після сплати застави у розмірі 21 мільйон гривень вийшов із СІЗО.