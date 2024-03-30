В Техасе судья заблокировал правила кредитования, принятые при администрации Байдена

Карикатура на Мэтью Качмарика на митинге за права на аборт. Getty Images

Окружной судья Мэтью Качмарик в Амарилло, штат Техас, назначенный Дональдом Трампом, стал на сторону банковских и бизнес-групп, признав, что новые "справедливые" правила противоречат Закону от 1977 года.

Об этом сообщает Reuters.

Мэтью Качмарик, которого на должность назначил бывший президент США Дональд Трамп, прославился поддержкой консервативных правовых инициатив, например, в прошлом году он приостановил одобрение таблеток для прерывания беременности "Мифепристон".

В прошлом году Федеральная резервная система, Федеральная корпорация страхования депозитов и Управление контролера денежного обращения обновили свои правила, обеспечивающие соблюдение закона 1977 года о справедливом кредитовании, который направлен на то, чтобы банки предоставляли кредиты местным общинам.

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Задуманные для предотвращения "красных линий" - дискриминационной практики, когда банки отказывают или предлагают лишь ограниченное кредитование определенным территориям или группам населения, прежде всего меньшинствам, - правила оценивают, насколько хорошо банки обслуживают территории, на которых они работают.

Новые правила расширили географию, в которой кредиторы были обязаны предоставлять кредиты и другие услуги американцам с низким уровнем дохода, что, по мнению регуляторов, является необходимым изменением, которое отражает развитие онлайн-банкинга и упадок банковских отделений.

Но Качмарик поддержал бизнес и банковские группы, которые подали иск в феврале 2024 года, он признал, что новые правила выходят за рамки того, что разрешено законом 1977 года.

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Экономическая правда