Официальный канал приложения "Дія" появился в мессенджере WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появился официальный канал приложения "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба приложения.

"Дія в WhatsApp Узнавать о диджитал-новостях страны отныне еще удобнее. Заботимся, чтобы украинцы получали проверенную информацию из официальных источников, - расширяем каналы коммуникации государства в смартфоне", - говорится в сообщении.

Кроме того, недавно свою деятельность в мессенджере начали официальные каналы Минцифры и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

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Напомним:

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что стоит работать над деанонимизацией деятельности Telegram-каналов в Украине, ведь анонимность и отсутствие какой-либо ответственности помогает распространять российские нарративы.