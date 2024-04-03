Справа Riviera Village: експертиза не встановила належність земель до території "Укргідроенерго" - Forbes

Результати судової експертизи у справі про незаконне заволодіння землею Київської ГЕС котеджним містечком Riviera Village вказують, що земельні ділянки, які займає котеджне містечко, не накладаються на територію, яку займають гідротехнічні споруди "Укргідроенерго".

Про це повідомляє Forbes з посиланням на висновок судової експертизи, який є у розпорядженні видання.

Український центр судових експертиз провів земельно-технічну експертизу та експертизу з питань землеустрою 52 ділянок, які фігурують у справі про нібито незаконне привласнення земель Київської ГЕС.

За її висновком, земельні ділянки, які входять до котеджного містечка Riviera Village, не накладаються на земельні ділянки під Хотянівською захисною дамбою і не мають обмежень у використанні. Також відсутні наявні заходи щодо охорони земель і ґрунтів.

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Крім цього, експертиза підтвердила, що земельні ділянки котеджного містечка мають цільове призначення для індивідуального садівництва і відведені за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

"Судова експертиза фактично руйнує звинувачення на адресу співвласників проєкту Riviera Village і доводить, що ця справа штучно зліплена виключно для корупційного тиску на наш бізнес", – прокоментував результати експертизи співвласник КМ Riviera Village Сергій Слюсаренко.

Бізнесмен очікує на негайне закриття справи.

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Нагадуємо:

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа 23 січня після сплати застави у розмірі 21 мільйон гривень вийшов із СІЗО.

Затриманий у "справі Мазепи" співвласник Riviera Village Сергій Слюсаренко написав відкритого листа Володимиру Зеленському з СІЗО, у якому перебуває більше двох місяців. Свій арешт він називає наступом на чесний бізнес.

Слідство наполягає, що два злочинні угрупування – Слюсаренка й Ігоря Мазепи– автономно одне від одного в той самий час незаконно заволоділи стратегічно важливими землями. У результаті держава отримала мільйонні збитки, а Київ опинився на межі техногенної катастрофи.

У лютому Печерський районний суд відпустив під нічний домашній арешт співзасновника котеджного містечка Riviera Village Сергія Слюсаренка.