Переслідування чи справедливе покарання. У чому ДБР підозрює Мазепу в справі 10-річної давності

Затримання бізнесменів стають для України буденним явищем. Ледь не щомісяця правоохоронні органи видають офіційні релізи про гучні затримання і резонансні справи, в яких фігурують відомі компанії або підприємці.

Хоча гучних вироків судів і засуджених українське суспільство досі не побачило. Натомість, є суперечливі угоди зі слідством, зміст яких державна система намагається ретельно заховати.

Напередодні зусиллями Державного бюро розслідувань на лаві підсудних опинився український бізнесмен, власник однієї з найбільших компаній Concorde Capital Ігор Мазепа. Він працює в інвестиційному бізнесі ще з кінця 90-х і перетинався не з однією владою, хоча публічно запевняє, що нічого спільного не хоче мати з державою і нещадно критикує її представників, не добираючи слів.

"За психотипом я не держслужбовець. Я локальний український підприємець, який залучив багато грошей іноземних інвесторів в Україну. Я на своїй поляні "копошусь", – казав в останньому інтерв’ю ЕП Ігор Мазепа.

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18 січня його затримали на кордоні в рамках справи про незаконне заволодіння землями водного фонду поблизу Києва, на яких компанії бізнесмена ще з 2012 року зводять котеджні містечка під різними назвами.

Ця історія тільки починає набирати оберти і прізвище Мазепи зараз не сходить із сторінок українських ЗМІ та згадується в іноземних медіа. ЕП пояснює, як блискавично розвивались події навколо його затримання, та виходячи з документів, які в розпорядженні, розповідає детальніше про суть самої справи.

Сoncorde Capital Ігоря Мазепи займається інвестиційними та брокерськими послугами, а також реструктуризацією боргів. Компанія володіє 21,5% в медичній мережі "Добробут", стартапом з продажу сільгоспземель KupiPay, заводом "Хайдельбергцемент Україна", компанією "Центр "Сонячне ремесло" з видобутку бурштину, часткою в платформі MakeUp, має ліцензію на видобуток газу на Львівщині. У сфері нерухомості Мазепа є власником заміського комплексу Shelest та девелопером котеджного містечка Goodlife park. У 2022 році Concorde викупив активи і нерухомість заводу "Кузня на Рибальському" у Сергія Тігіпка. У 2023 році Мазепа разом з колишнім міським головою Ірпеня, а нині забудовником Володимиром Карплюком, запустив проєкт будівництва котеджного містечка "О.Краса" в Ірпені.

Затримання Мазепи

Перша інформація про затримання засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи з'явилась 18 січня близько 16:00. Джерела ЕП в правоохоронних органах тоді повідомили про те, що працівниками Державного бюро розслідувань його нібито затримано при перетині україно-польського кордону – біля переходу "Шегині".

фото офіс генерального прокурора

фото офіс генерального прокурора

В Concorde Capital на той момент не змогли ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію. Ймовірно через те, що Мазепа не виходив на зв'язок – його мобільний та мобільний адвоката Тараса Пошиванюка не відповідали. "Мені подзвонили близько шостої вечора і повідомили: "прийдіть заберіть підозру"", – пізніше повідомить ЕП захисник.

Як виявиться згодом, дії ДБР на українсько-польському кордоні були лише початком. В той самий час правоохоронці вже розпочали проведення обшуків в офісі Concorde Capital в столичному БЦ "Парус".

"Обшуки в компанії проводяться без ухвали суду, забирають всі документи, які не стосуються справи, а пов‘язані з усіма напрямками бізнес-активності Ігоря Мазепи. Вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах", – повідомили в компанії після 20:00 вечора.

В межах якої справи проводились затримання та обшуки? Про це стане відомо вже зранку 19 січня з повідомлень Офісу Генерального прокурора, Національної поліції, Державного бюро розслідувань та постанови ДБР "Про проникнення до житла чи іншого володіння особи" від 18 січня, яка є в розпорядженні ЕП.

В чому звинувачують

Коротка версія правоохоронців звучить так: "Мазепа, його брат та інші учасники злочинної організації (загалом 14 осіб – ЕП) з використанням корупційних зв’язків у державних органах незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. Йдеться про земельну ділянку у Вишгородському районі площею понад 7 га вартістю більше 20 млн грн".

А тепер детальніше. З постанови ДБР, яка є в розпорядженні ЕП, стало відомо, що слідчі бюро розслідують обставини передачі у приватну власність земельних ділянок на лівому березі Київського водосховища. Йдеться про ділянки, які розташовані між автомобільною дорогою на узбережжі дамби Київського моря та дренажним каналом, який відділяє їх від сіл Лебедівка та Хотянівка.

Старший слідчий, полковник ДБР, Юрій Ковальчук встановив, що за допомогою чиновників Держгеокадастру у Києві та Київській області, цим земельним ділянкам, що виконували буферну функцію, надали інше призначення: "для ведення індивідуального садівництва".

Зокрема, в документі вказується також прізвища працівників Держгеокадастру, які, за версією правоохоронців, причетні до цього. Так, виходячи з постанови ДБР, начальниця Головного управління Держгеокадастру у Київській області Інна Перканюк та згодом голова комісії з ліквідації Головного управління Держгеокадастру у Київській області Микола Терещенко перевищили свої службові повноваження, ухвалили рішення про передачу земельних ділянок у приватну власність громадян за рахунок земель державної власності.

Ці землі, як зазначається в документі, перебували у державній власності, були частиною гідротехнічних споруд Київської гідроелектростанції (відповідно до нормативних документів 1966 року), у з 1991 року передані на праві господарського відання державній компанії "Укргідроенерго".

В "Укргідроенерго" на запитання щодо того, чи оскаржували вони передачі земельних ділянок, які перебувають у їхньому постійному користуванні, на момент виходу публікації, не відповіли.

Ковальчук стверджує, що операції з відчуження земель відбувались шахрайським способом та із застосуванням "методів легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом". За інформацією ДБР, сільськогосподарські ділянки у 2012-2021 роках оформлювали на підставних осіб, студентів. Після цього останні нібито перепродавали землю Мазепі. В схемі, як зазначається в документі, також задіяні чиновники Вишгородської РДА, Вишгородська міської ради, Хотянівської та Лебедівської сільських рад.

Самого Мазепу в матеріалах справи називають безпосереднім "керівником злочинної організації". Він, за версією слідчих, є кінцевим власником компаній, які будували котеджні містечка на згаданих земельних ділянках.

У портфелі Concorde Capital є три проєкти комплексів заміського типу у Вишгородському районі – Goodlife Park, Shelest.home та Shelest Hutir. Всі вони дійсно розташовані на сусідніх земельних ділянках на березі Київського водосховища.

Котеджні містечка

Котеджні містечка Мазепи – великі, але це не єдині проєкти, розташовані на лівому березі дамби Київського моря та паралельного дренажного каналу. Крім Goodlife Park та Shelest, в постанові ДБР згадуються ще чотири об'єкти: Riviera Village, KyivSea, GoldFish та Good River.

За даними Youcontrol, співзасновниками Riviera Village cьогодні є Сергій Слюсаренко та Володимир Лімаков. Перший є співвласником ПП "Сетлер" разом із сином народного депутата від "Опозиційного блоку" Юрія Бойка Анатолієм. Співвласницею ПП є й Наталія Мазур – засновниця двох благодійних фондів ексголови "Нафтогазу" Євгена Бакуліна.

Будівництво клубного селища Riviera Village, яке раніше називалось Riviera Villas, розпочалося ще у 2007 році. Інвестором будівництва тоді була компанія Dragon Ukrainian Properties and Development Томаша Фіали (кінцевий бенефіціарний власник "Української правди").

Котеджне містечко KyivSea – проєкт компанії KyivBudDevelopment. Її офіційним власником записаний Євген Леськів. За даними опитаних ЕП учасників будівельного ринку, фінансуванням проєктів під девелопментом Леськіва займається, серед інших, народний депутат від БЮТ та колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

Леськів також тривалий час був помічником екснардепа Василя Горбаля. Горбаль та Кучеренко були партнерами ексголови НАК "Нафтогаз України" Ігоря Бакая у нафтогазовому бізнесі.

Містечко GoldFish оформлене на "Садівницьке товариство "Голден Фіш", директором якого є Максим Прищепчук. Останній згадується у постанові ДБР як довірена особа Мазепи. Good River – це стара назва комплексу GoodLife Park, який, як згадувалося вище, належить Concorde Capital.

У постанові ДБР не згадуються інші проєкти, розташовані на сусідніх ділянках: Shepit Villas, що почала зводити компанія KyivBudDevelopment Леськіва у 2023 році, та завершений КМ "Європейський".

У матеріалах судового реєстру журналісти ЕП знайшли згадки про розслідування прокуратурою можливих зловживань з боку чиновників Держгеокадастру щодо земель біля Лебедівки, які ведуться ще з 2015 року. Про гучні вироки у цих справах наразі нічого невідомо.

Що далі

Справа, яку розслідують правоохоронці, містить ознаки одразу трьох статей Кримінального кодексу: ч. 1 та ч. 2 ст. 255 – "створення, керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній (санкція – позбавлення волі до 12 з конфіскацією майна); ст. 233 – "незаконна приватизація державного, комунального майна" (штраф); ст. 209 – "легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом" (до 6 років з конфіскацією).

Що стосується звинувачень, то адвокат Мазепи їх заперечує. "Це були не підставні особи (студенти – ЕП), а правовий механізм, який реалізовувався усіма великими забудовниками, коли земельні ділянки виділялися, продавалися і концентрувалися на юридичній особі, яка здійснювала забудову. Це не є кримінально караним діянням", – відповів ЕП Пошиванюк.

За його словами правоохоронці не надали жодних доказів того, що Мазепа якимось чином причетний до створення злочинної групи чи умислу на заволодіння майном. "Взагалі дивно, що цією справою займається ДБР, адже суб'єктивної складової в цій справі немає", – зазначив адвокат маючи на увазі, що підслідність ДБР не розповсюджується на такі справи.

19 січня Печерський районний суд почав розгляд справи про обрання запобіжного заходу для Мазепи.

"Прокурори просять як запобіжний захід для мене заставу в розмірі 700 мільйонів гривень. Не 700 гривень, не 700 тисяч гривень, а 700 мільйонів. І ще 500 мільйонів за мого брата. Тобто, як мінімум 1,2 мільярда гривень за справу, де нібито збитки становлять 7 мільйонів", – обурювався бізнесмен в залі засідань.

Ігор Мазепа в залі суду фото дани гордійчук

Під час розгляду справи його адвокати заявили про клопотання серед яких, відвід прокурора. На їхню думку, він порушив презумпцію невинуватості, вказавши як доконаний факт те, що Мазепа скоїв злочин.

Суддя відмовив захисту у всіх клопотаннях, тому Пошиванюк не знайшов нічого кращого, ніж заявити про відвід судді на підстави упередженого ставлення. У випадку відводу справу Мазепи розподілятимуть знову, і розгляд питання про обрання йому запобіжного заходу розпочнеться із самого початку.

За словами джерела, наближеного до бізнесмена, близько двох місяців тому Мазепа зустрічався з одним із заступників голови Офісу президента для уточнення інформації щодо можливх справ, порушених проти нього та інтересу з боку правоохоронців. "Йому тоді відповіли, що все гаразд", – переповідає співрозмовник. Проте, виявилось, що не все гаразд.

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Затримання Мазепи відбулось, коли у швейцарському Давосі завершувався тижневий економічний саміт, де війна в Україні є однією з ключових тем обговорення, в тому числі в частині надання коштів Києву для захисту та відновлення.

Саме туди прямував бізнесмен для проведення переговорів з партнерами, як він стверджує. Хоча дивним виглядає те, що робив Мазепа це за день до офіційного завершення заходу. Та менше з тим. Світові ЗМІ одразу помітили те, що українська влада "затримала інвестиційного банкіра, який скаржився на корупцію". Він зрештою це робив регулярно. Чого варті його заяви про нових олігархів, які з'явились під час великої війни, або ранішні порівняння держави з "мавпою з гранатою".

Чи посадять Мазепу? Більш цікавим є інше питання: чи замовчування корупції є тією самою умовою, яка дозволяє вести бізнес в Україні?