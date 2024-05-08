Россия атаковала три ТЭС: есть серьезные разрушения − ДТЭК
Ночью 8 мая российские оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повредив оборудование.
Источник: ДТЭК в Telegram
Дословно ДТЭК: "Еще одна чрезвычайно тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял три наши ТЭС. Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки".
Детали: Отмечается, что это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца.
Оккупанты атаковали теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.
"С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, три энергетика погибли", − сообщили в ДТЭК.
Предыстория:
- В ночь на среду Россия устроила по Украине ракетный удар. Во всех областях страны была объявлена воздушная тревога.
- В Киеве не зафиксировано пострадавших людей и разрушений. Все воздушные цели в районе столицы уничтожила противовоздушная оборона.
- Оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
- В результате российской ракетной атаки в Броварах Киевской области возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры, есть попадание и в Винницкой области.
- Российские оккупанты во время ночной ракетной атаки повредили объект критической инфраструктуры, 13 жилых домов и десятки гаражей в Кировоградской области, ранение получил ребенок, есть попадания и в Полтавской области.