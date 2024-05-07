Минфин привлек более 9 миллиардов от продажи облигаций, снизив ставки

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 7 мая привлекло в государственный бюджет более 9,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

Так, от размещения 1-летних гривневых ОВГЗ под 15,25% удалось привлечь 3,2 млрд грн (ставка снизилась с 15,39% на прошлой неделе).

При этом от продажи ОВГЗ со сроком обращения 2 года поступило 3,1 млрд грн под 16,29% годовых (ставка снизилась с 16,35%).

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А размещение облигаций сроком обращения более трех лет под 17,5% годовых принесло госбюджету 3,01 млрд грн (ставка снизилась с 17,6%).

Напомним:

Министерство финансов 12 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет почти 8,9 миллиардов гривен.

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По результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа во вторник, 19 марта, в государственный бюджет привлечено 16,3 млрд грн.

Министерство финансов 26 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет более 12,5 млрд грн.

Министерство финансов 2 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет более 6,7 млрд грн.

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 9 апреля привлекло в государственный бюджет 7,2 млрд грн в эквиваленте.

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 16 апреля привлекло в государственный бюджет почти 6,9 млрд грн.

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 23 апреля привлекло в государственный бюджет почти 7,6 млрд грн.

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 30 апреля привлекло в государственный бюджет более 7,2 млрд грн.

Экономическая правда