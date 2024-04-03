Литва передасть Україні енергообладнання для теплових електростанцій

Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив з міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом допомогу українському енергосектору. Литва готова передати обладнання для відновлення та ремонтів енергооб'єктів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Очільник Міненерго ознайомив колегу з наслідками останніх російських атак на український енергосектор. В свою чергу, Дайнюс Крейвіс наголосив, що Литва готова підтримати Україну і передати устаткування, що допоможе провести відновлювальні та ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

За результатами зустрічі сторони домовилися про візит групи українських енергетиків до Литви. Фахівці з державного та приватного секторів відвідають низку литовських енергетичних об’єктів, щоб верифікувати обладнання, яке буде передано Україні.

Читайте також: Чим Україні загрожують нові атаки на енергосистему. Топменеджер ДТЕК Дмитро Сахарук

Нагадаємо:

Реклама:

Після масштабних атак, які здійснила Росія 22 та 29 березня, Група ДТЕК втратила 80% своїх генеруючих потужностей.

Раніше гендиректор компанії Yasno заявляв, що внаслідок масованої атаки росіян на українську енергосистему 22 березня група ДТЕК втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.