Всех абонентов в Киеве, Одессе и Хмельницком заживили, в Харькове действуют ограничения – Минэнерго

Энергетики заживили всех абонентов в Киеве, Одессе и Хмельницком, которые обесточивались из-за непогоды, ракетных обстрелов и технологических нарушений.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

В частности, утром 24 апреля в Киеве из-за падения дерева во время непогоды отключались 34,3 тысячи абонентов (50 заведений, 349 многоэтажных и 189 частных домов). В течение нескольких часов всех заживили.

В Одессе энергетики заживили 32,6 тысячи абонентов, обесточенных утром в результате обстрела. В Хмельницкой области на одной из высоковольтных подстанций произошло технологическое нарушение – из-за этого краткосрочно обесточивалось 17,3 тысяч абонентов. Всех заживили. Также со светом все жители региона, которые обесточились из-за непогоды.

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В Харькове продолжают действовать сетевые ограничения – без света остаются около 200 тысяч абонентов.

Потребности потребителей покрываются собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из соседних стран, добавили в Минэнерго.

С 17:00 до 22:00 во всех регионах, кроме Херсонской области, введены графики ограничения мощности для промышленности. Также продолжают действовать ограничения промышленных потребителей в Кривом Роге.

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Напомним:

Утром 24 апреля сообщалось, что из-за повреждения энергообъектов в течение всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии, из-за ограничения потребления без света было 207 тысяч потребителей на Харьковщине.

Экономическая правда