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Плановые отключения применяют к 200 тысячам абонентов на Харьковщине

Понедельник, 29 апреля 2024, 13:30 - Владимир Туник-Фриз

Из-за сетевых ограничений, в Харьковской области действуют сетевые ограничения для около 204 тысяч абонентов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Из-за обстрелов остаются обесточенными 26,1 тысячи точек учета. Из-за сетевых ограничений отключено около 204 тысяч абонентов", - сообщают в пресс-службе Минэнерго.

Напомним:

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Летом потребление электроэнергии в Украине возможно вырастет на 20-30%, но оно будет покрываться производством электричества из возобновляемых источников, в частности солнечных электростанций.

Летом украинцы, вероятно, столкнутся с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии.

электроэнергия Харков Минэнергетики
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Экономическая правда
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