Плановые отключения применяют к 200 тысячам абонентов на Харьковщине
Понедельник, 29 апреля 2024, 13:30 -
Из-за сетевых ограничений, в Харьковской области действуют сетевые ограничения для около 204 тысяч абонентов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
"Из-за обстрелов остаются обесточенными 26,1 тысячи точек учета. Из-за сетевых ограничений отключено около 204 тысяч абонентов", - сообщают в пресс-службе Минэнерго.
Напомним:
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Летом потребление электроэнергии в Украине возможно вырастет на 20-30%, но оно будет покрываться производством электричества из возобновляемых источников, в частности солнечных электростанций.
Летом украинцы, вероятно, столкнутся с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии.
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