Минэнерго: промпотребители, которые импортируют электричество, избегут возможных ограничений потребления

К предприятиям, которые будут импортировать электроэнергию, не будут применяться ограничения энергоснабжения в случае их введения, только при применении аварийных отключений.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины со ссылкой на его главу Германа Галущенко.

Глава Минэнерго отметил, что в условиях регулярных российских атак на энергосектор министерство работает над наращиванием возможностей импорта электроэнергии из европейских стран сверх установленных сейчас 1,7 ГВт.

"Но есть часы, когда мы не выбираем этот импорт. Поэтому сейчас проводим работу с предприятиями и бизнесом, чтобы они максимально контрактовали импорт электроэнергии, тем самым гарантированно обеспечив себя электроэнергией и усилив устойчивость энергосистемы", - отметил он.

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Галущенко подчеркнул, что соответствующий опыт применялся в 2022 - 2023 годах.

"Призываем бизнес использовать возможности импорта, чтобы мы увеличивали объем электроэнергии внутри страны", - пояснил министр.

Как отметили в Министерстве энергетики, к предприятиям, которые будут импортировать электроэнергию, не будут применяться ограничения энергоснабжения в случае их введения. Возможны лишь применение специальных графиков аварийных отключений, введенных системным оператором в случае экстренной ситуации для предотвращения аварии в объединенной энергетической системе.

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Напомним:

В результате непогоды обесточены более 60 населенных пунктов в Запорожской, Кировоградской, Полтавской, и Сумской, Черниговской областях, "Укрэнерго" привлекает аварийную помощь из Европы в течение суток.