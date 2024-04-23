Рада приняла закон о хлопчатнике: нужен для производства пороха

Верховная Рада на заседании 23 апреля приняла в целом законопроект № 10427-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно распространения сортов хлопчатника в Украине.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Значительный уровень зарегулированности разрешительных процессов по испытаниям, государственной регистрации и сертификации сортов хлопчатника, созданных с помощью современных методов биотехнологий чрезвычайно затрудняет и практически делает невозможным их законный ввоз для исследований и промышленного выращивания в Украине.

В то же время, отсутствие поддержки на государственном уровне, недостаточное производство технологий выращивания и отсутствие надлежащего генетического уровня сортов хлопчатника отечественной селекции обусловливает ряд проблем, связанных с производством текстильной продукции, а также продукции для предприятий критической инфраструктуры.

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Поэтому отрасль требует кардинальной дерегуляции и упрощения обращения хлопчатника с целью обеспечения потребностей отечественной промышленности, прежде всего на период военного положения и трех лет со дня его завершения или отмены", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает, что на период военного положения госрегистрация и импорт сортов хлопчатника, в том числе генетически модифицированных, происходит по упрощенной процедуре. Ранее регистрация немодифицированного хлопчатника занимала два-три года, а регистрация ГМО-хлопчатника запрещена вообще.

По состоянию на 2024 год в Госреестре сортов растений, пригодных для распространения в Украине, содержатся сведения только по трем сортам хлопчатника.

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Напомним:

В Минагрополитики заявили, что у Украины есть стратегическая потребность выращивать хлопок как сырье для импортозамещения, а также для переработки и обеспечения внутренних потребностей. Для этого предлагается создать и развивать хлопковый кластер в Одесской области.

Хлопок необходим для производства нитроцеллюлозы, которую используют в артиллерийских снарядах.

Европейские оборонные подрядчики предупреждают, что зависимость от китайского хлопка, который используется в порохе для боеприпасов, угрожает их способности расширять производство на фоне попыток поддержать перегруженную украинскую армию.

По данным Центра международной торговли, на Китай приходится почти половина мировой торговли хлопковой целлюлозой. Крупнейшими импортерами материала являются Германия, Швеция и Бельгия.

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Экономическая правда