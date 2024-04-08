Европа на 70% зависит от китайского хлопка для пороха и взрывчатки – FT

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Европейские оборонные подрядчики предупреждают, что зависимость от китайского хлопка, который используется в порохе для боеприпасов, угрожает их способности расширять производство на фоне попыток поддержать перегруженную украинскую армию.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на шведскую компанию Saab и немецкую Rheinmettal.

"Спрос на боеприпасы резко вырос, поскольку Украина потребляет снаряды в больших количествах в своей войне против России. А оборонные подрядчики пытаются увеличить объемы производства на фоне потенциального ограничения в цепочке поставок различных ресурсов, включая нитроцеллюлозу", - пишет газета.

Ведущие производители вооружений, в том числе шведская Saab и немецкая Rheinmetall, предупредили, что Европа чрезмерно зависит от хлопкового ворса из Китая, на который приходится чуть менее половины мировой торговли.

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Исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил FT, что Европа полагается на Китай, который поставляет "более 70 процентов" хлопкового волокна.

"Существует риск того, что Китай может прекратить поставки по геополитическим соображениям. И именно поэтому мы покупаем как можно больше, чтобы заполнить наши запасы", - подчеркнул он.

ЕС планирует увеличить производство 155-мм снарядов стандарта НАТО до 1,4 млн в год, чтобы пополнить запасы стран-членов, которые были исчерпаны, чтобы помочь украинским вооруженным силам. В ЕС создали фонд в размере 2 млрд евро для стимулирования европейского производства взрывчатых веществ.

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"Существует огромный дефицит нитроцеллюлозы, что вызывает трудности в других отраслях промышленности", - сказал другой представитель отрасли.

"Дефицит лишь подчеркивает необходимость усиления реагирования и способности оборонной промышленности ЕС обеспечивать своевременные поставки боеприпасов и ракет в Европу", - заявил собеседник.

Европейские лидеры также отметили дефицит пороха. "Мы все осознали необходимость решения проблемы дефицита некоторых компонентов, особенно порохов", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон в марте после встречи главных сторонников Украины.

По данным Центра международной торговли, на Китай приходится почти половина мировой торговли хлопковой целлюлозой. Крупнейшими импортерами материала являются Германия, Швеция и Бельгия.

Компании предупредили, что будет трудно быстро нарастить производство взрывчатых веществ, будучи зависимыми от китайских источников, и что существует опасность, что Китай может ограничить экспорт этого материала, если отношения ухудшатся.

В Saab заявили, что "зависимость от Китая может иметь повышенный риск в будущем, поскольку мы и отрасль наращиваем мощности и производство в Европе", подчеркнув при этом, что пока не существует никаких проблем в цепочке поставок.

Беспокойство относительно поставок хлопкового волокна появилось в то время, когда Германия и другие европейские страны стремятся диверсифицировать и "снизить риски" своих поставок критически важных материалов подальше от Китая, который в течение десятилетий был дешевым и надежным направлением для аутсорсинга.

Россия, которая также наращивает производство боеприпасов, за последние два года увеличила импорт нитроцеллюлозы из Китая. Согласно данным об импорте, проанализированным Королевским институтом объединенных служб Великобритании, ее закупки в Китае подскочили с 3,4 млн долл в 2022 году до 7,18 млн долл за первые 10 месяцев 2023 года.

В Saab заявили, что в долгосрочной перспективе компаниям, возможно, придется рассмотреть альтернативные способы производства критически важных материалов, чтобы обезопасить европейскую "экосистему боеприпасов". Хотя работа над производством целлюлозы из древесины продолжается, компания заявила, что она еще не запущена в производство.

Руководитель шведской группы Микаэль Йоханссон недавно заявил FT, что нитроцеллюлоза является примером того, как оборонным компаниям придется строить новые цепи поставок в "многополярном мире", где "будет присутствовать не только западный порядок, основанный на правилах".

Он добавил: "Мы должны думать о странах-единомышленниках и о том, с кем мы можем работать в долгосрочной перспективе, кому мы можем доверять".

Британская компания BAE Systems, которая поставляет боеприпасы для британских вооруженных сил, заявила, что, несмотря на наличие достаточных запасов сырья для производства боеприпасов, она "осознает потенциальные проблемы, связанные с будущей доступностью нитроцеллюлозы", и активно сотрудничает со своими партнерами для обеспечения будущих поставок.

Паппергер сказал, что Rheinmetall накопила трехлетний запас ворсинок после полномасштабного вторжения России в Украину, и поставки продолжаются "каждый месяц из Китая".

"Но дело в том, что Европа должна быть независимой в долгосрочной перспективе", - добавил он. "Но дело в том, что Европа должна быть независимой в долгосрочной перспективе", - подчеркнул он.

Руководитель отдела безопасности и обороны Немецкого совета международных отношений Кристиан Меллинг сказал, что нитроцеллюлоза является "дешевым химическим продуктом", а производство одного из ее ключевых ингредиентов уже давно передано на аутсорсинг в такие страны, как Китай.

"Если вы хотите расширить производство боеприпасов, дело не только в сырье, но и в строительстве новых производственных площадок, что, в зависимости от стандартов, может занять от шести месяцев до двух лет", - резюмировал эксперт.

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Экономическая правда