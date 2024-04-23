Рада разрешила АРМА покупать военные облигации за арестованную валюту

Верховная Рада приняла в целом законопроект №10397, который позволяет Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) инвестировать валюту в военные облигации.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Закон принят голосами 299 депутатов.

"Рада разрешила управление АРМА денежными средствами в иностранной валюте. Смогут на арестованные деньги в иностранной валюте покупать военные облигации", - написал Железняк.

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По словам главы АРМА Елены Думы, отныне агентство сможет на арестованные денежные средства в иностранной валюте покупать ОВГЗ "Военные облигации".

Предполагается, что АРМА сможет покупать военные облигации, которые номинируются в валюте, за счет арестованных валютных средств - без потери средств для владельцев или государства, без махинаций на конвертации.

Облигации можно приобрести, использовав не более 80% всех имеющихся на счетах средств в долларах США. При этом не менее 20% всех средств продолжают оставаться на счетах для оперативного управления, например, возвращение владельцу в случае отмены ареста.

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Такие нормы будут действовать во время действия военного положения и в течение месяца после его отмены.

Экономическая правда