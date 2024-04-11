Рада одобрила обновленный законпроект о реформе БЭБ: Арахамия пообещал учесть требования МВФ, G7 и бизнеса

Верховная Рада на заседании 11 апреля поддержала в первом чтении законопроект №10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель главы налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

Документ в первом чтении поддержали 264 нардепа.

"Мы значительно отжали их по главным правкам: определяющий голос международников, обязательная перегистрация. На этом все. Что должно быть: один, а не два кандидата; детально прописана переаттестация; детально прописана процедура отбора. Все это в замечаниях бизнеса, МВФ и G7", - написал нардеп.

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По его словам, глава коалиции Давид Арахамия публично взял обязательство доработать законопроект по требованиям МВФ, G7 и бизнеса.

Перед этим бизнес-ассоциации выпустили совместное заявление по законопроекту и отметили, что он до сих пор нуждается в доработке.

Бизнес-сообщество отметило, что в обновленном правительственном законопроекте был учтен ряд предложений бизнес-ассоциаций, в частности относительно:

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избрания претендентов на должность руководителя Бюро экономической безопасности комиссией, с преобладающим голосом международных экспертов;

немедленной переаттестации всех работников Бюро экономической безопасности;

аудита (независимой оценки) через один год и три года после назначения нового руководителя.

Однако, по словам ассоциаций, остались неучтенными важные предложения, которые ставят под угрозу перезагрузку БЭБ как важного органа, в частности, в законопроекте отсутствуют:

четкая процедура переаттестации всех кадров, которая бы содержала ключевые предохранители, в частности относительно невозможности восстановления судами работников, которые не прошли такую переаттестацию;

включение международных экспертов в кадровую комиссию по переаттестации всех текущих сотрудников БЭБ и комиссии по отбору новых работников БЭБ;

усиление аналитической функции Бюро путем предоставления бесплатного доступа для БЭБ к существующим государственным информационным системам;

установление критериев эффективности работы обновленного Бюро экономической безопасности и их постоянного контроля;

предоставление права кадровой комиссии при переаттестации кадров руководствоваться обоснованным сомнением, которое базируется на фактах, документах и т.д. - при проверке добропорядочности кандидата.

Ассоциации считают, что неучет вышеупомянутых предложений по механизму переаттестации действующих сотрудников и усиление аналитической функции правоохранительного органа - несет значительный риск сохранения кадров, не соответствующих принципам добропорядочности и повторного неудачного запуска работы БЭБ.

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Напомним:

Ранее стало известно, что правоохранительный и налоговый комитеты парламента согласовали правительственный вариант законопроекта о реформе БЭБ, против которого выступали украинские бизнес ассоциации.

Послы стран G7 направили письмо председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, в котором настаивают, чтобы реформа Бюро экономической безопасности предусматривала перезагрузку его руководства на прозрачном конкурсе и проверку добропорядочности других сотрудников органа.

Верховная Рада на заседании 23 февраля не приняла в первом чтении правительственный законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности №10439, против которого выступали послы стран G7 и украинские бизнес-ассоциации.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в новой редакции законопроект № 10439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ). Но без замечаний бизнеса и согласования иностранных партнеров.

Экономическая правда