Рада вызвала на заседание Кубракова и Найема по защите критической инфраструктуры

Верховная Рада вызвала на заседание вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема по защите критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

По его словам, это предложение набрало 233 голоса из 150 необходимых.

Также приняли отдельное решение (188 голосов), что это должно быть в четверг, 11 апреля, до 13:00.

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Напомним:

Ранее Найем отчитывался, что фортификационные сооружения на всех объектах выдержали прямые и косвенные удары во время массированной рекетной и дроновой атаки 22 марта по энергосистеме Украины, обеспечив полную защиту автотрансформаторов и электрического оборудования.

В результате массированной ракетной атаки россияне в ночь на 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.

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Ночью 11 апреля российские оккупанты атаковали Украину ракетами и 40 дронами-камикадзе "Шахед", 37 из них удалось уничтожить силам ПВО.

Российские захватчики ночью 11 апреля атаковали критическую инфраструктуру в Киевской области - вспыхнул пожар, продолжается тушение огня.

Россияне нанесли 10 ударов по критической инфраструктуре Харькова и области.

Экономическая правда