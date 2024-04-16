В Минагрополитики предлагают создать хлопковый кластер в Одесской области

У Украины есть стратегическая потребность выращивать хлопок как сырье для импортозамещения, а также для переработки и обеспечения внутренних потребностей. Для этого предлагается создать и развивать хлопковый кластер в Одесской области.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики.

По словам первого заместителя министра агрополитики Тараса Высоцкого, для этого необходимо принять соответствующий закон, который бы позволил завозить в Украину семена хлопчатника для развития отрасли.

Напомним:

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Хлопок необходим для производства нитроцеллюлозы, которую используют в артиллерийских снарядах.

Европейские оборонные подрядчики предупреждают, что зависимость от китайского хлопка, который используется в порохе для боеприпасов, угрожает их способности расширять производство на фоне попыток поддержать перегруженную украинскую армию.

По данным Центра международной торговли, на Китай приходится почти половина мировой торговли хлопковой целлюлозой. Крупнейшими импортерами материала являются Германия, Швеция и Бельгия.

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Экономическая правда