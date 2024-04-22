Россия атаковала телебашню в Харькове ракетой Х-59
По предварительным данным, в понедельник Россия ударила по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове ракетой Х-59.
Источник: Офис генпрокурора в Telegram, Нацполиция
Дословно: "По данным следствия, 22 апреля около 16:30 ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.
По предварительным данным, враг совершил воздушную атаку ракетой Х-59".
Детали: Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Сообщается, что прокуроры и следователи полиции задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ.
По данным местных пабликов, была поражена местная телебашня.
Обновлено: Президент Владимир Зеленский в своем сообщении о телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом подтвердил, что удару подверглась телебашня города.
Прямая речь: "Рассказал президенту Байдену о российском воздушном терроре тысячами ракет, дронов и бомб. В частности, об ударе по харьковской телебашне буквально за несколько минут до разговора. Это четкое намерение России сделать город непригодным для жизни.
Детали: Полиция поделилась фото с места происшествия.