Россия ударила по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове
Понедельник, 22 апреля 2024, 17:39 -
Российские войска 22 апреля нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Харькове есть перебои с сигналом цифрового телевидения.
"Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет", – добавил Синегубов.
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Местные Telegram-каналы в это время публикуют видео поражения Харьковской телебашни, которая была самым высоким зданием города.
Напомним:
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В результате российской атаки на спутниковое вещание Украины 17 апреля приостанавливалось вещание десятка телеканалов на спутнике Astra.
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