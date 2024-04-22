Россия ударила по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове

Российские войска 22 апреля нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харькове есть перебои с сигналом цифрового телевидения.

"Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет", – добавил Синегубов.

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Местные Telegram-каналы в это время публикуют видео поражения Харьковской телебашни, которая была самым высоким зданием города.

Напомним:

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В результате российской атаки на спутниковое вещание Украины 17 апреля приостанавливалось вещание десятка телеканалов на спутнике Astra.