Харьковщина получила еще более 50 генераторов различной мощности

Черкасская область доставила в Харьковскую область, которая страдает от российских обстрелов, 54 генератора и четыре зарядные станции.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

"Доставили груз поддержки харьковчанам от нашей области. Все то, что приумножит их устойчивость. 54 генератора различной мощности и 4 зарядные станции. Также передали павербанки, топливо и строительную пленку", - отметил Табурец.

Напомним:

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Харьковщина получила от международных доноров 724 генератора различной мощности и энергетическое оборудование.

В результате российской атаки 22 марта была разрушена Змиевская ТЭС, которая является крупнейшей станцией в Харьковской области и одной из крупнейших в Украине.

На восстановление всего, что повредила Россия в Харькове, нужно более 10 миллиардов долларов.

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