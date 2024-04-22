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Росія вдарила по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові

Понеділок, 22 квітня 2024, 17:39 - Анастасія Дячкіна

Російські війська 22 квітня завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Наразі у Харкові є перебої із сигналом цифрового телебачення. 

"Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає", – додав Синєгубов.

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Місцеві Telegram-канали тим часом публікують відео ураження Харківської телевежі, яка була найвищою будівлею міста.

Нагадаємо: 

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Внаслідок російської атаки на супутникове мовлення України 17 квітня призупинялось мовлення десятка телеканалі на супутнику Astra.

Харків війна інфраструктура
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