Росія вдарила по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові
Понеділок, 22 квітня 2024, 17:39 -
Російські війська 22 квітня завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наразі у Харкові є перебої із сигналом цифрового телебачення.
"Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає", – додав Синєгубов.
Реклама:
Місцеві Telegram-канали тим часом публікують відео ураження Харківської телевежі, яка була найвищою будівлею міста.
Нагадаємо:
Реклама:
Внаслідок російської атаки на супутникове мовлення України 17 квітня призупинялось мовлення десятка телеканалі на супутнику Astra.
Реклама: