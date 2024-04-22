Росія вдарила по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові

Український РЕБ проти російських дронів. Як вітчизняні компанії нарощують виробництво дефіцитної зброї? Велика війна трансформувала тактику ведення бойових дій. Тепер кожна сторона відправляє в бій армії дронів і протистояти їм можуть лише засоби РЕБ. Як українці їх виробляють?

Cвіт hardware-IT: які компанії з України виробляють високотехнологічні продукти ЕП розповідає про українські технологічні компанії в напрямку hardware. Деякі з них входять до числа найбільших у Європі, інші тільки прагнуть підкорити світ. Що це за компанії?