В Харькове открыли первый в Украине сервисный центр МВД в укрытии

фото: МВД

Первый сервисный центр МВД в Харькове переехал в укрытие из-за постоянных российских обстрелов города и воздушных тревог.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Чтобы создать безопасное пространство для граждан, сервисный центр МВД № 6341 переехал в укрытие. Адрес не изменился - г. Харьков, ул. Шевченко, д. 26. Перемещение сервисного центра МВД в укрытие было необходимым шагом для обеспечения безопасности как самих работников, так и посетителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине это первый сервисный центр МВД, который начал обслуживать граждан в укрытии.

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"Здесь обустроены зона ожидания, рабочие места работников для обслуживания граждан. В помещение было перевезено все необходимое оборудование, оргтехника и установлена телекоммуникационная сеть.

В сервисном центре МВД в укрытии работает восемь администраторов. Здесь можно получить или обменять водительское удостоверение, зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство и получить ряд других услуг", - добавили в МВД.

фото: МВД

Услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по предварительной записи. Талоны доступны через функционал е-запись или в терминале, который размещен в сервисном центре МВД, уточнили в министерстве.

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Экономическая правда