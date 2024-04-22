В Харькове открыли первый в Украине сервисный центр МВД в укрытии
Первый сервисный центр МВД в Харькове переехал в укрытие из-за постоянных российских обстрелов города и воздушных тревог.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Чтобы создать безопасное пространство для граждан, сервисный центр МВД № 6341 переехал в укрытие. Адрес не изменился - г. Харьков, ул. Шевченко, д. 26. Перемещение сервисного центра МВД в укрытие было необходимым шагом для обеспечения безопасности как самих работников, так и посетителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Украине это первый сервисный центр МВД, который начал обслуживать граждан в укрытии.
"Здесь обустроены зона ожидания, рабочие места работников для обслуживания граждан. В помещение было перевезено все необходимое оборудование, оргтехника и установлена телекоммуникационная сеть.
В сервисном центре МВД в укрытии работает восемь администраторов. Здесь можно получить или обменять водительское удостоверение, зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство и получить ряд других услуг", - добавили в МВД.
Услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по предварительной записи. Талоны доступны через функционал е-запись или в терминале, который размещен в сервисном центре МВД, уточнили в министерстве.
Экономическая правда