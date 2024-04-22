Росія атакувала телевежу в Харкові ракетою Х-59

За попередніми даними, у понеділок Росія вдарила по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові ракетою Х-59.

Джерело: Офіс генпрокурора в Telegram, Нацполіція

Дослівно: "За даними слідства, 22 квітня близько 16:30 ЗС РФ завдали ракетного удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

За попередніми даними, ворог здійснив повітряну атаку ракетою Х-59".

Реклама:

Деталі: За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Повідомляється, що прокурори та слідчі поліції задокументували наслідки збройної агресії РФ.

За даними місцевих пабліків, було уражену місцеву телебашту.

Реклама:

Оновлено: Президент Володимир Зеленський у своєму повідомленні про телефонну розмову з президентом США Джо Байденом підтвердив, що удару зазнала телевежа міста.

Пряма мова: "Розповів Президенту Байдену про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб. Зокрема, про удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до розмови. Це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя.

Деталі: Поліція поділилася фото з місця події.

Українська правда