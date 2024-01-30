На Буковине хотят расширить три пункта пропуска на границе с Румынией

фото: Черновицкой ОВА

В Черновицкой области в 2024 году планируется начать строительство второй очереди в пунктах пропуска "Красноильск" и "Дяковцы". Также хотят увеличить количество полос движения для грузовиков в пункте пропуска "Порубное".

Об этом в интервью Укринформу рассказал начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

В частности, отвечая на вопрос об анонсированном ранее расширении существующих пунктов пропуска "Красноильск" и "Дяковцы", Запаранюк сказал: "Мы, в принципе, готовы к началу работ. Сейчас там должны быть завершены некоторые технические моменты, касающиеся получения верификации проекта. Были внесены изменения в проект второй очереди, и они должны пройти экспертизу. Как только они получат разрешение экспертизы, думаю, что там можно будет начинать и процесс второй очереди".

В то же время, он отметил, что активизация процесса строительства будет зависеть от выделенных на эти работы средств.

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Он рассказал, что из-за неприспособленности румынской стороны к пропуску грузовиков своей территорией, пункт пропуска "Красноильск" не может до сих пор заработать на уже имеющуюся мощность. Там пропускают только пустые грузовики.

"Ближайший к пункту пропуска "Красноильск" городок с румынской стороны пока не имеет объездной дороги. А по их нормативам, тяжеловесный транспорт не может ехать таким населенным пунктом. И сейчас там уже завершают работы по строительству объездной дороги. По предварительным планам, летом этого года румынская сторона завершит все работы по объездной дороге и можно будет полноценно запустить грузовики через КПП "Красноильск", что позволит частично разгрузить КПП "Порубное", – добавил Запаранюк.

Кроме того, по словам главы области, реконструкцию по расширению существующих пропускных возможностей хотят провести и в пункте пропуска "Порубное". Для этого планируется расширить переездную часть для прохождения грузового транспорта до трех полос движения вместо одной существующей.

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Напомним:

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль обсудил с премьером Польши Дональдом Туском создание четырех новых пунктов пропуска на границе.