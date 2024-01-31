Украина в 2023 году больше всего экспортировала агропродукцию в Румынию, Китай и Турцию

В 2023 году в тройку крупнейших импортеров украинской агропродукции вошли Румыния, Китай и Турция.

Об этом рассказал заместитель директора Национального научного центра Институт аграрной экономики Николай Пугачев.

Так, Румыния впервые возглавила рейтинг крупнейших импортеров украинской агропродукции, закупив ее в прошлом году на сумму 2,875 млрд долларов. Доля этой страны в отечественном экспорте агропродовольствия составила 13%.

Китай занял в рейтинге второе место. При этом в стоимостном измерении Китай увеличил объем закупок украинской агропродукции. Если в 2022 году стоимость поставок из Украины в это государство составляла 1,88 млрд долл, то в 2023 году увеличились примерно на 18% – до 2,22 млрд долл. Доля Китая в отечественном экспорте агропродовольствия составила в прошлом году 10%.

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На третьем месте оказалась Турция с долей в 9%, импортировав из Украины агропродукцию на 1,994 млрд долл.

Пугачев отметил, что последствиями введенных Польшей весной прошлого года и продолжающихся по сей день ограничений на ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины стали не только потеря ею статуса главного покупателя у нас на мировом рынке, но и снижение стоимости ее импорта на треть – до 1,79 млрд долл.

В десятку основных импортеров украинской продукции также вошли:

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Испания (1,765 млрд долл);

Нидерланды (1,274 млрд долл);

Египет (1,066 млрд долл);

Италия (1,045 млрд долл);

Германия (862 млн долл);

Венгрия (471 млн долл).

Эти страны в прошлом году сформировали для отечественных экспортеров агропродовольствия 69% валютных поступлений.

Напомним:

Порты Украины в прошлом году перевалили 62 миллиона тонн грузов, из них 56,3 миллиона тонн на экспорт.