Завладение почти 100 млн на трансформаторах для УЗ: НАБУ и САП разоблачили экс-советника ОП и чиновника СБУ Шило

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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили в АО "Укрзализныця" организаторов схемы завладения 94,7 млн грн на закупках трансформаторов по завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

С июня по декабрь 2022 года лидер группы через подконтрольных должностных лиц УЗ обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости.

По данным источников ЭП, речь идет об экс-советнике Офиса президента и бывшем начальнике Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Артеме Шило.

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НАБУ указывает, что он организовал подготовку и направление в УЗ письма "Об угрозах государственной безопасности", которое стало основанием для отклонения предложений других участников закупки со значительно более выгодными ценовыми условиями.

Компанию-победителя контролирует гражданин Беларуси, который имеет связи с Россией.

Победитель закупки через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку закупил трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродал УЗ по цене, искусственно увеличенной почти вдвое.

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"В результате реализации схемы в течение 2022-2024 гг. "Укрзализныця" понесла убытки на сумму 94,7 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Благодаря действиям НАБУ и САП суд наложил арест на 53 млн грн на банковских счетах компании-поставщика. Лидера, соорганизатора и двух участников организованной группы задержали.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Артем Шило больше не возглавляет Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, однако остался работать в структуре СБУ.

Экономическая правда