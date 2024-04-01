В марте "Укрзализныця" установила рекорд по перевозкам грузов

В марте 2024 года "Укрзализныця" перевезла во всех видах сообщения рекордные с начала полномасштабного вторжения России 16 миллионов тонн грузов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Это на 31% больше, чем в марте 2023 года, и на 10% больше, чем в рекордном феврале 2024 года.

В марте через припортовые станции было перевезено 5,3 миллиона тонн грузов (2,7 миллиона тонн зерновых), через западные пограничные переходы - 3,4 миллиона тонн (484 тысячи тонн зерновых).

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На экспорт в прошлом месяце по железной дороге было перевезено 8 миллионов тонн грузов, из них 3,2 миллиона тонн - зерновые грузы. Всего на экспорт перевезено 51% от всех грузов. Он вырос к марту 2023 года на 53,7%.

Во внутреннем сообщении, которое по объемам в очередной раз уступило первенство экспорту, в марте было перевезено 7 миллионов тонн, что на 11% больше марта 2023 года. Импортные перевозки выросли на 65% к марту 2023 года и составили 808,3 тысячи тонн.