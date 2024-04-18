На фоне санкций США появляется все больше новых российских нефтетрейдеров

Из-за ужесточения санкций США против РФ, в торговле сырой нефтью между Россией и Индией начали появляться ранее неизвестные, новые нефтетрейдеры, которые поставляют российскую нефть в азиатскую страну.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"По словам трейдеров и руководителей индийских нефтеперерабатывающих заводов, постоянно появляются новые фирмы, названия которых незнакомы даже самым опытным коммерсантам в Азии, которые осуществляют поставки между РФ и Индией. Подчеркивая трудности глобального применения санкций, они часто связаны с одними и теми же лицами", — пишет агентство.

Многие из новых имен стали продавцами российских сортов только за последние несколько месяцев, после того, как США наложили санкции на Bellatrix Energy Ltd. и Zeenit Supply and Trading DMCC, говорят собеседники.

Реклама:

Эти компании образуют постоянно растущую сеть транспортеров, что создает все большие проблемы для администрации Байдена, которая стремится наказать тех, кто помогает финансировать военную машину Кремля. Вопрос непредсказуемых последствий санкций и способности отрасли адаптироваться - в том числе за счет оттока малоизвестных компаний - уже давно беспокоит даже сторонников санкций.

В январе-феврале этого года три ранее неизвестные компании - Blackford, Black Pearl и Vertex - вместе сыграли значительную роль в поставках российской нефти на частные и государственные перерабатывающие предприятия Индии, сообщили трейдеры и руководители нефтеперерабатывающих заводов. Они, вероятно, будут существовать месяцы, но не годы.

Трейдеры говорят, что легкость регистрации новых компаний в таких местах, как Дубай и Гонконг, была решающей в создании внезапно появившихся фирм. Большинство из этих имен еще несколько месяцев назад не видели и не слышали даже те, кто был близок к торговле.

Реклама:

При поддержке этих коммерсантов, а также тех, кто пришел раньше, импорт Индии из России вырос с почти нулевого уровня до начала войны в Украине до пика в более чем два миллиона баррелей в день в прошлом году.

Напомним:

Российская нефть Urals торгуется со значительным превышением ценового лимита стран "Большой семерки" в 60 долларов. Это свидетельствует о значительном несоблюдении этой санкционной меры.

С начала октября США ужесточили санкции против широкого флота танкеров, перевозящих российскую нефть, с тех пор десятки танкеров, попавших под санкции, стоят без дела.

Три танкера с российской нефтью "Сокол" находятся в портах Индии, один направляется к ним, что свидетельствует о возобновлении торговли сортом "Сокол", несмотря на санкции США.